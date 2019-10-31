В автокатастрофе погиб директор МИАЦа Крыма

31 октября 2019     25
В автокатастрофе погиб директор МИАЦа Крыма

Директор Крымского медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак погиб в ДТП на трассе недалеко от подмосковного Солнечногорска. Очевидцы пишут в соцсетях, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 влетел в ограждение трассы.

«Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, – так написал на своей странице в Facebook коллега Сагайдака Рустам Гальмутдинов. -Замечательный, гениальный и порядочный человек, надежный и преданный друг, глубокоуважаемый сотрудниками директор МИАЦ Республики Крым, признанный многопрофильный эксперт системы здравоохранения. Человек космической энергии и обаяния. Самые искренние соболезнования родным и близким».

Сразу несколько федеральных СМИ сообщили, что в ДТП в Подмосковье попали трое чиновников сферы здравоохранения Крыма. По информации источников в правоохранительных органах, в автомобиле находился также начальник управления стратегического развития Минздрава республики Илья Турчиненко, а управлял машиной первый заместитель министра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. Те же источники сообщают, что Сагайдак погиб на месте еще до приезда скорой, а Турчиненко был госпитализирован с травмами. На Савченко возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Как сообщает Крыминформ, Ивана Сагайдака похоронят в Воронеже, откуда он родом. Сагайдак не дожил 6 дней до своего 45-летия. Он работал директором Медицинского информационно-аналитического центра Воронежской области. Его хорошо знают и в Севастополе, где после воссоединения с Россией он возглавил МИАЦ и лабораторный центр города. Год назад перешел на работу в МИАЦ Крыма.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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