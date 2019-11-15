В акватории мыса Херсонес проведена спецоперация по разминированию

Бомба находилась на глубине трёх метров в 30 метрах от берега мыса Херсонес, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. Пиротехники приняли решение отбуксировать боеприпас на безопасное от берега расстояние и взорвать. На время было ограничено судоходство в радиусе 3-х километров от места спецоперации.

В ликвидации боеприпаса времён Великой Отечественной Войны длиной около метра и весом 60 килограммов участвовали сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю и Федеральной службы войск национальной гвардии.

15 ноября в акватории мыса Херсонес проведена операция по уничтожению советской авиабомбы ФАБ-50.

Подозреваемому в убийстве Даши Пилипенко избрана мера пресечения До завершения предварительного следствия отчим девочки останется под стражей. Сегодня, 15 ноября, Раздольненский районный суд избрал меру пресечения в виде …



В театре Луначарского готовятся к премьере по пьесе Шукшина В Севастополе сегодня стартовал третий фестиваль “Крым на тарелке”. Главная интрига в этом году – как при создании сетов не …



Россиян предупредили о последствиях нехватки йода в организме Нехватка йода в организме может привести к проблемам с щитовидной железой и развитию умственной отсталости. Об этом заявил главный внештатный …



У жителей Оренбурга нашли сальмонеллез после отравления сладостями Врачи Оренбурга обнаружили сальмонеллез у десяти местных жителей, госпитализированных после употребления кондитерских изделий. «Всего в разное время было госпитализировано десять …

