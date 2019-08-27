В акватории Севастополя взорвали авиабомбу SD-50

В акватории Севастополя сегодня уничтожили авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Снаряд нашли специалисты МЧС накануне, он находился на глубине 15 метров в Песочной бухте, недалеко от комплекса зданий Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

Вес боеприпаса – 50 килограммов, радиус разрушающего действия гидроударной волны – 1 километр.

При взрыве снаряда на месте обнаружения могли пострадать сооружения, которые располагаются на берегу бухты. В связи с этим спасатели решили отбуксировать бомбу и уничтожить ее на безопасном расстояние у траверза мыса Толстый.

«На мысе Хрустальный в районе памятника Солдату и Матросу был развёрнут оперативный штаб. Блокирован доступ к побережью в районе Черноморского военно-морского училища, также оцеплена территория от Константиновского равелина до мыса Коса Северная. Рейд в акватории Севастопольской бухты перекрыт, ограничено движение судов в Песочной, Карантинной, Круглой бухтах, запрещены подводные погружения и купание. Организовано дежурство пожарных, полиции, медицинских работников», – говорится в сообщении.

Мероприятия по ликвидации снаряда прошли успешно. В них принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, специалисты МЧС и Черноморского флота.

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Cлужба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь