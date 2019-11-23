В акватории Севастополя уничтожили немецкую авиабомбу

В акватории мыса Херсонес в субботу, 23 ноября, уничтожили авиабомбу SD-50.
Участие в ликвидации боеприпаса времён Великой Отечественной войны принимали сотрудники ГУ МЧС по городу Севастополю и служащие Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Бомба была обнаружена накануне на дне моря на глубине три метра в 30 метрах от берега. Её вес – 50 килограммов, радиус действия гидроударной волны – один километр.
Район проведения пиротехнических работ был закрыт для судоходства, выставлено оцепление по береговой линии.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: ГУ МЧС по городу Севастополю
Источник: Вести.Севастополь