В акватории Севастополя уничтожили немецкую авиабомбу

В акватории мыса Херсонес в субботу, 23 ноября, уничтожили авиабомбу SD-50.

Участие в ликвидации боеприпаса времён Великой Отечественной войны принимали сотрудники ГУ МЧС по городу Севастополю и служащие Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Бомба была обнаружена накануне на дне моря на глубине три метра в 30 метрах от берега. Её вес – 50 килограммов, радиус действия гидроударной волны – один километр.

Район проведения пиротехнических работ был закрыт для судоходства, выставлено оцепление по береговой линии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС по городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь