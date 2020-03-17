В акции «Субботник здоровья» приняли участие более 250 севастопольцев

В севастопольских поликлиниках в рамках акции «Субботник здоровья» прошли обследование более двухсот человек.

Среди них ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Диспансеризация проходила в шести поликлиниках города. Все желающие смогли проверить свое здоровье у терапевта, кардиолога, невролога, хирурга, эндокринолога и гинеколога.

Кроме этого врачи посетили и отдаленные районы. 14 марта в село Орлиное отправилась мобильная амбулатория. Местные жители смогли сделать флюорографию, электрокардиограмму и маммографию и сдать клинические анализы. Всего около 50 человек прошли обследование в рамках акции.

Следующий «Субботник здоровья» пройдёт 21 марта в поликлиниках №1, 4 и 5 городской больницы №1. Теерапевт, офтальмолог и гинеколог будут принимать всех желающих с 9:00 до 15:00.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь