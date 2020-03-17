В акции «Субботник здоровья» приняли участие более 250 севастопольцев

17 марта 2020     20
В акции «Субботник здоровья» приняли участие более 250 севастопольцев

В севастопольских поликлиниках в рамках акции «Субботник здоровья» прошли обследование более двухсот человек.

Среди них ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Диспансеризация проходила в шести поликлиниках города. Все желающие смогли проверить свое здоровье у терапевта, кардиолога, невролога, хирурга, эндокринолога и гинеколога.

Кроме этого врачи посетили и отдаленные районы. 14 марта в село Орлиное отправилась мобильная амбулатория. Местные жители смогли сделать флюорографию, электрокардиограмму и маммографию и сдать клинические анализы. Всего около 50 человек прошли обследование в рамках акции.

Следующий «Субботник здоровья» пройдёт 21 марта в поликлиниках №1, 4 и 5 городской больницы №1. Теерапевт, офтальмолог и гинеколог будут принимать всех желающих с 9:00 до 15:00.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
В Крыму из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

В Крыму с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности для всех органов управления вводится режим повышенной готовности. С 17 марта …


В акции «Субботник здоровья» приняли участие более 250 севастопольцев
В акции «Субботник здоровья» приняли участие более 250 севастопольцев

В севастопольских поликлиниках в рамках акции «Субботник здоровья» прошли обследование более двухсот человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны и …


Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая
Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая

Правительство РФ временно ограничит въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные меры применят в целях защиты …


Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Об этом он сообщил …


Россия проверит ветеранов Латышкого легиона СС на причастность к геноциду
Россия проверит ветеранов Латышкого легиона СС на причастность к геноциду

Следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты