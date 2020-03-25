В Алупке из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажного дома

25 марта 2020     15
В Алупке из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажного дома

Вечером 24 марта в службу спасения поступил сигнал, что на 9 этаже 12-этажного дома в Алупке наблюдается задымление, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Прибывшие к дому пожарные расчеты установили, что горит проводка в кабельной шахте. Общая площадь возгорания составила 36 кв. м. Были эвакуированы 131 человек, среди которых 25 детей.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, и люди вернулись в свои квартиры.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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