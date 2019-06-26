В Алупке открылась выставка, посвященная Суворову и Воронцову

«Суворовы и Воронцовы. Две великие фамилии в истории России» – выставка, посвященная знаменитым русским полководцам, открылась в Воронцовском дворце. Это совместный проект двух музеев: Алупкинского и Государственного мемориального музея А. В. Суворова, который находится в Петербурге.

«Выставка, – отметил Владимир Гронский, директор «Суворовского» музея, -это своеобразная встреча знаменитых семей в виде живописных портретов, артефактов и графических работ, обмундирования и оружия, которое сопровождало их по жизни».

Александр Суворов и Михаил Воронцов не были знакомы друг с другом: Воронцов родился за 18 лет до смерти генералиссимуса, тем не менее тоже вписал свое имя в военную историю России. Он был участником Отечественной войны 1812 года и Русско-Турецкой войны.

Выставка, открывшаяся в построенном им Алупкинском дворце, приурочена к важным историческим датам: в ноябре 2019 года исполнится 290 лет со дня рождения Александра Суворова, 220 лет с момента его знаменитого Швейцарского похода и 115 лет первому мемориальному музею в России, посвященному генералиссимусу.

Как сообщает пресс-служба Воронцовского музея-заповедника, в честь знакового события Владимир Гронский вручил алупкинским коллегам макет Суворовского музея и первые два тома иконографии А. В. Суворова, которую издает петербургский музей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь