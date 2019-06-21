В Алуште водитель гидроцикла оставил туристов в море

Спасатели эвакуировали 14 человек, оставленных на “банане” в 800 метрах от берега.

Гидроцикл, катавший туристов, забуксовал. Тогда его водитель просто отцепил «банан» и скрылся в неизвестном направлении. В море брошенными остались 6 взрослых и 8 детей. Это вовремя увидели спасатели пляжа “Горизонт” и на катере доставили всех на берег, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. Медицинская помощь никому из отдыхавших не потребовалась.

Фото с сайта airmaster.com

Источник: Вести.Севастополь