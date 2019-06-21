В Алуште водитель гидроцикла оставил туристов в море

21 июня 2019     27
В Алуште водитель гидроцикла оставил туристов в море

Спасатели эвакуировали 14 человек, оставленных на “банане” в 800 метрах от берега.

Гидроцикл, катавший туристов, забуксовал. Тогда его водитель просто отцепил «банан» и скрылся в неизвестном направлении. В море брошенными остались 6 взрослых и 8 детей. Это вовремя увидели спасатели пляжа “Горизонт” и на катере доставили всех на берег, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. Медицинская помощь никому из отдыхавших не потребовалась. 

Фото с сайта airmaster.com

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Севастополец врезался в столб на угнанном автомобиле
Севастополец врезался в столб на угнанном автомобиле

23-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением, что у него угнали машину. Сотрудники уголовного розыска установили личность и по …


22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»
22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»

В 3 часа 13 минут утра 22 июня на флагмане Черноморского флота – крейсере «Москва» пройдет траурный митинг, где вспомнят …


Зелень на размен: жители ул
Зелень на размен: жители ул. Шевченко протестуют против точечной застройки

Жители улицы Шевченко в Гагаринском районе Севастополя выступают против точечной застройки в жилом квартале. Активисты собрали около 200 подписей под …


В Керчи не хотят «второй» Крымский мост
В Керчи не хотят «второй» Крымский мост

 


«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке бразильского защитника Ренана Лоди, выступающего за «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты