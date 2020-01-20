В Алуште в Крещение спасли тонущего мужчину

20 января 2020     21
В Алуште в Крещение спасли тонущего мужчину

В ночь с воскресенья на понедельник в Алуште в районе необорудованного пляжа в Профессорском уголке мужчина отправился на крещенское купание.

Если войти в воду у него получилось, то самостоятельно выбраться – нет. Ситуацию осложняло то, что море штормило, а мужчина был нетрезв. Он плавал на расстоянии 10 метров от берега. На место происшествия прибыли четверо спасателей. Чтобы вытащить мужчину на берег, им пришлось развернуть целую спасательную операцию.

«Сразу эвакуировать мужчину из моря не удалось, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был довольно крупного телосложения. Кроме того, спасоперация осложнялась темным временем суток, высокой волной и наличием крупных камней у побережья», – сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Трем спасателям пришлось спуститься в прибой. Один из них сумел надеть на пловца спасательный круг.  Затем сотрудники МЧС подняли мужчину из воды на буну. А на берегу передали его работникам скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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