В Алуште задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве

18 марта 2020     8
В Алуште задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве

Перед судом предстанет подозреваемый в изнасиловании и убийстве жительницы Алушты, совершённых в 2004 году.

Завершено расследование дела в отношении 56-летнего алуштинца, который обвиняется в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве с особой жестокостью, сообщает ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Следствием установлено, что 18 января 2004 года, на площадке детского сада злоумышленник с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и изнасиловали местную жительницу. Находившуюся без сознания женщину они перетащили на стадион и бросили на беговой дорожке. В результате нанесённых травм, пострадавшая скончалась.

Один из соучастников преступления ранее был привлечён к уголовной ответственности, а второй скрылся. В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет, местонахождение подозреваемого было установлено. Из соседнего региона, где он нелегально подрабатывал на стройках, мужчина этапирован в Алушту. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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