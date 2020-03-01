В Алуште задержаны торговцы «солью»

В отношении троих алуштинских наркоторговцев возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотических веществ.
Наркосбытчики распространяли в значительных размерах производные N-метилэфедрона, так называемые «соли».
Задержанные жители Алушты оказались ранее уже судимы.
Всем подозреваемым была избрана мера пресечения – заключение под стражу. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств», в отношении третьего — по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь