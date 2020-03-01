В Алуште задержаны торговцы «солью»

Всем подозреваемым была избрана мера пресечения – заключение под стражу. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств», в отношении третьего — по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Наркосбытчики распространяли в значительных размерах производные N-метилэфедрона, так называемые «соли».

В отношении троих алуштинских наркоторговцев возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотических веществ.

Водитель повез команду Слуцкого на другой стадион перед матчем Водитель автобуса привез казанский «Рубин» не на тот стадион в Нижнем Новгороде перед матчем чемпионата России против «Тамбова». Об этом …



В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов Два бомбардировщика Су-24, принадлежавшие силам президента Сирии Башара Асада, были сбиты турецкими военными при попытке атаковать самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) …



Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери во время праздника «Внедорожная Масленица» в подмосковных Электроуглях. Об этом «Ленте.ру» сообщила …



Россиянин на авто протаранил ворота погранпункта в Нарве На Нарвском пограничном пункте автомобиль, ехавший со стороны России, протаранил ворота и оказался в Эстонии. Об этом в воскресенье, 1 …

