В Алуште мужчину смыло волной с пирса

Житель города Череповец находился на пирсе, когда штормовой волной его смыло в море.

Когда волной мужчину отбросило к причалу, он схватился за трубу, но выбраться из воды не смог. Ему на помощь пришёл стоявший на берегу товарищ. Он же вызвал спасателей.

ЧП произошло 6 февраля в 18:45 в районе санатория «Морской уголок» города Алушты.

«Спасатели во избежание сильного переохлаждения до прибытия медицинских работников предоставили пострадавшему термоодеяло, а также обильное теплое питье», – рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Он уточнил, что на море наблюдался 6-бальный шторм.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь