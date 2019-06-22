В Алуште спасли женщину, которую на матрасе унесло в открытое море

Крымские спасатели доставили на берег пожилую женщину, которая отдыхала в море на надувном матрасе и не сразу заметила, что волнами ее унесло на 400 м от берега. Это произошло 21 июня в Алуште напротив пляжа эллингов «Дельфин». Причем женщина оказалась под палящим солнцем – она решила загорать в самое опасное время: после полудня.

К ней на катере были отправлены сотрудники водолазно-спасательной группы, которые в это время как раз патрулировали акваторию Черного моря, они и доставили отдыхающую на берег. После чего провели с ней разъяснительную беседу о правилах поведения на воде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь