В Алуште спасли мужчину, который отправился купаться в шторм

Накануне днем в районе села Рыбачье городского округа Алушта специалисты водолазно-спасательной группы ГУ МЧС России по Республике Крым помогли выбраться на берег 43-летнему мужчине.

Несмотря на сильный ветер, порывы которого достигали 22 м/с, и волнение моря до 5 баллов, мужчина пошел плавать. Он находился всего-то в 20 метрах от берега, но не мог вернуться – волны отбрасывали его обратно. К счастью, его вовремя заметили сотрудники МЧС, патрулировавшие берег.

Спасатели говорят, сильное волнение моря затрудняет спасательную операцию, и они не всегда могут помочь тонущему человеку.

Сегодня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с, волнение моря от 2 до 6 баллов. Сотрудники МЧС просят жителей и гостей полуострова не купаться в штормовую погоду, а также в местах сильного прибоя и не отплывать далеко от берега.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта rasfokus.ru

Источник: Вести.Севастополь