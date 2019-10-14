В Андреевке грузовик провалился под землю

В селе Андреевка на набережной под землю провалился грузовой автомобиль. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. Они предположили, что под бетонными плитами могло размыть грунт и поэтому одна из них обвалилась под тяжестью грузовика.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности происшествия уточняются. Специалисты МЧС для ликвидации последствий этой аварии не привлекались. Заботиться о своём здоровье и безопасности призывает и Госавтоинспекция. Она напоминает, что световой день постепенно становится короче, и риск происшествий на дорогах растёт. Статистика ДТП в Севастополе – в нашей рубрике “Сводка ГИБДД”.

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Источник: Вести.Севастополь