В античной усадьбе пройдет джазовый фестиваль

21 июня 2019     25
В античной усадьбе пройдет джазовый фестиваль

В это воскресенье, 23 июня в 18:00 в Севастополе пройдёт джазовый фестиваль. Место проведения – античная усадьба №25, которая расположена между ул. Шевченко и Столетовским проспектом, недалеко от храма Сергия Радонежского.

Для любителей джаза будут играть группы Rocking Ham, Sparky Jam и Paranormal Jazz. Свои стихи прочтёт поэт Тихон Синицын. Арт-группа «Мост» организует мастер-классе «Рисование Open-air».

Вход свободный. Однако, организаторы уточняют, что фестиваль проводится с целью возражения уникального объекта IV века до н. э. По мнению участников джазового фестиваля фестиваля, античная усадьба №25 – будущая культурная площадка города.

Фото: Джаз на античной усадьбе

Источник: Вести.Севастополь

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