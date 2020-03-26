В апреле ветераны Севастополя получат единовременную выплату ко Дню Победы

26 марта 2020     16
В апреле ветераны Севастополя получат единовременную выплату ко Дню Победы

В Севастополе единовременную выплату ко Дню Победы ветераны ВОВ и дети войны получат в апреле.

В Севастополе, единовременные выплаты к 75-летию Победы, ветеранам и приравненным к ним лицам будут выплачены в срок. Об этом заявил глава города на заседании правительства Севастополя. К 9 мая более девяти тысяч ветеранов Города-Героя получат обещанные деньги. Кроме этого, будут обеспечены меры поддержки гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет. На эти выплаты уже заложены средства в размере более 23 миллионов рублей.

Правительством города будут предусмотрена адресная доставка денежных средств по месту проживания. Граждане смогут получить положенные выплаты, не выходя из дома. 

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что на время введения режима повышенной готовности необходимо также избавить людей и от посещения учреждений для подтверждения права на получение социальных пособий,  В целях противодействия угрозе распространения коронавируса, все социальные меры поддержки для льготных категорий граждан в течение полугода будут продлеваться автоматически.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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