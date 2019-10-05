В Армянске задержали 6 незаконных мигрантов с Украины

Один из задержанных находился в федеральном розыске.

Сотрудники полиции и пограничники во время рейда выявили шестерых незаконных мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД по Крыму. Мероприятия проводились в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал–2019».

Все задержанные оказались гражданами сопредельного государства. В итоге составлено пять протоколов об административном правонарушении. Кроме того, выяснилось, что один из незаконных мигрантов с августа 2018 года находится в федеральном розыске. Ранее он скрылся от следствия, находясь под подпиской о невыезде по обвинению в совершении кражи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь