В Армянске задержаны двое граждан Украины, находившихся в розыске

7 июня 2019     10
В Армянске задержаны двое граждан Украины, находившихся в розыске

На российско-украинской границе в автомобильном пункте пропуска Армянск сотрудники Пограничного управления задержали гражданина Украины 1992 г.р., который четвертый год находится в федеральном розыске за незаконное предпринимательство.

Другое задержание произошло там же. При проверке документов гражданина Украины 1987г.р. сотруднику Пограничного управления стало известно, что в поимке молодого человека заинтересованы правоохранители из Евпатории. Там он публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. А за это предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, оба молодых человека переданы сотрудникам правоохранительных органов. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя

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В Армянске задержаны двое граждан Украины, находившихся в розыске
В Армянске задержаны двое граждан Украины, находившихся в розыске

На российско-украинской границе в автомобильном пункте пропуска Армянск сотрудники Пограничного управления задержали гражданина Украины 1992 г.р., который четвертый год находится …



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