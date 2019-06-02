В Армянске зафиксировали повышение кислотности в озере-накопителе

Севастопольские учёные решили провести исследования в Армянске, где прошлой осенью после выбросов вредных веществ на заводе “Титан” властям пришлось даже вывозить детей из города. Могут ли эти события повториться снова?

Респиратор, резиновые сапоги, перчатки – “снаряжение” для забора проб. Чтобы добраться до кромки воды, нужно преодолеть не один десяток метров. Такое состояние берега, по словам ученых, говорит о недостатке жидкости в накопителе. Температура воды и плотность раствора – первые измерения. Точный процент кислотности выяснят уже в лаборатории. Состояние этого водоема ученые севастопольского отделения государственного океанографического института исследуют регулярно с августа прошлого года. Тогда из-за недостатка воды и засухи кислотность в накопителе достигла критической отметки, и в атмосферу попали вредные вещества. В Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако этот экологический кризис был предсказуем, говорят ученые. Неправильное решение приняли еще при строительстве кислотонакопителя в начале 1970-ых.

«Был отсечен залив Сиваш, а это ценная акватория, здесь проходит маршрут миграции птиц. Между полуостровами Литовский и Ад, он расположен сейчас на Украине, была построена дамба и кислотонакопитель-испаритель», – объясняет Николай Дьяков, директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Н. Зубова.

По данным севастопольских ученых, осенью прошлого года уровень кислотности превысил нормативный показатель в три раза. По официальной информации – в два. Так или иначе, завод “Крымский титан” оштрафовали на 700 миллионов рублей. И после приостановки производства предприятие, которое обеспечивает значительное для региона количество рабочих мест и 65% дохода бюджета Армянска, продолжило работу.

Чтобы поддерживать уровень кислоты в норме, по словам сотрудников завода, в накопитель регулярно сбрасывают воду. Для этого уже прорублено 14 скважин. В планах еще 3. И также, по информации специалистов предприятия, сейчас в кислотонакопителе больше 13 миллионов кубометров воды. С этой же целью в накопитель сбрасывают и так называемое известковое молоко. После перекрытия Северо-крымского канала необходимый уровень воды поддерживать стало сложно. Как говорят ученые, сейчас он все равно ниже проектного примерно на полметра. В то же время, согласно данным, которые опубликованы на сайте администрации Армянска и Крымского управления гидрометеорологии, состояние воздуха и питьевой воды в норме.

«В летнее время мы будем стараться каждый месяц выезжать, чтобы контролировать содержание кислоты в кислотонакопителе и информировать соответствующие органы о достижении критических отметок. Если кислотность в озере превысит 24%, то следует ожидать повторения этой катастрофы в августе-сентябре этого года», говорит Николай Дьяков.

И поэтому особенно актуальной становится задача очищения кислотонакопителя.

Об этом на своей странице в социальной сети пишет глава Республики Крым Сергей Аксенов: «С этой целью создан проект станции нейтрализации кислых стоков, предусматривающий, в том числе, установку насосной станции, которая будет проводить забор содержимого кислотонакопителя и очищать его. Уже к концу августа – началу сентября планируется начало пуско-наладочных работ».

А пока многое зависит от погодных условий. По информации синоптиков, аномальной жары этим летом не ожидается. Однако уровень содержания кислоты за последние 4 месяца изменился с 7,5 до 11%. Это данные севастопольских ученых. При этом предельно допустимый показатель – 12 процентов. Какие меры разработало предприятие на случай превышения нормы – нам узнать пока не удалось. Запрос на съемку интервью с представителями завода “Крымский титан” (цитата) “не согласовал головной офис компании”.

Вероника Андреева, Антон Кузнецов, Анастасия Пипенко

Источник: Вести Севастополя