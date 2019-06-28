В Артбухте пройдет бесшумная дискотека и выступит театр «ЧуДеСа&ТаборBAND»

На территории креативного пространства «Театральная улица» в Артбухте сегодня, 28 июня, пройдет первый концерт.

Выступит творческий коллектив “ЧуДеСа&ТаборBAND”. Это кочующее объединение – Союз бродячих артистов: поэты, художники, актеры и музыканты. Себя они называют межгалактическими цыганами. В 17.00 начнется кукольный спектакль “Приключения Петрушки” от мастерской сказок Петра Уксусова, а в 22 часа всех приглашают на бесшумную дискотеку “Алюминиевый ди-джей”.

Это уникальный формат, рассказал Вести ФМ руководитель проекта Валерий Александрин: «Зрители смогут танцевать под ритмичную музыку, при этом не оглушая окружающих громкими звуками. Для этого они наденут специальные блютуз-наушники. Они будут танцевать под одну и ту же композицию, но каждый будет слышать ее только в своих наушниках».

“Театральная улица” – это своеобразный “дом актёра” под открытым небом, где размещена сцена-трансформер, оборудованная световой и музыкальной аппаратурой, зрительный зал на 200 мест из подвижных модулей. Как говорят организаторы, это пространство для общения, вдохновения и реализации творческого потенциала молодежи Севастополя. Там есть и лаунж-зона, где можно просто посидеть в компании друзей.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь