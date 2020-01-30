В «Артеке» готовятся дать старт празднованию юбилейного года

30 января 2020     20
В «Артеке» готовятся дать старт празднованию юбилейного года

Международный детский центр «Артек» в 2020 году отмечает свой 95-летний юбилей.

Старт празднованию юбилейного года в Международном детском центре дадут участники первой смены «Время наших открытий» – 1812 школьников из 48 регионов России и четырёх стран. Музыкальное интерактивное мероприятие состоится 31 января на Вожатской эспланаде.

«Артек» готовится к своему 95-летнему юбилею, который отметит 16 июня 2020 года. За эти годы центр принял свыше 1,5 миллиона детей.

«В 2020 году мы примем 43 633 ребенка, что является абсолютным рекордом за все время существования Артека», – поделился планами директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине детей поделили на три сорта
На Украине детей поделили на три сорта

 Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила власти страны в разделении детей на три сорта. Об этом сообщили украинские СМИ. «Наших детей …


НЕкультурные сёла Севастополя на культурном фронте
НЕкультурные сёла Севастополя на культурном фронте

Услышав слово «село», перед глазами возникают безграничные поля, пасующиеся на зелёном лугу лошади и коровы, идущий из трубы дым, запах сочных …


В «Артеке» готовятся дать старт празднованию юбилейного года
В «Артеке» готовятся дать старт празднованию юбилейного года

Международный детский центр «Артек» в 2020 году отмечает свой 95-летний юбилей. Старт празднованию юбилейного года в Международном детском центре дадут …


В Крепости Керчь обнаружили три авиабомбы времён ВОВ
В Крепости Керчь обнаружили три авиабомбы времён ВОВ

Три осколочные авиабомбы АО-2,5 весом 2,5 килограмма были обнаруженные на открытой территории Крепости Керчь. В среду, 29 января, операцию по …


Овечкин заявил, что Брайант был великим человеком
Овечкин заявил, что Брайант был великим человеком

10:16 Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил своё решение выйти на разминку перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты