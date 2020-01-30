В «Артеке» готовятся дать старт празднованию юбилейного года

Международный детский центр «Артек» в 2020 году отмечает свой 95-летний юбилей.
Старт празднованию юбилейного года в Международном детском центре дадут участники первой смены «Время наших открытий» – 1812 школьников из 48 регионов России и четырёх стран. Музыкальное интерактивное мероприятие состоится 31 января на Вожатской эспланаде.
«Артек» готовится к своему 95-летнему юбилею, который отметит 16 июня 2020 года. За эти годы центр принял свыше 1,5 миллиона детей.
«В 2020 году мы примем 43 633 ребенка, что является абсолютным рекордом за все время существования Артека», – поделился планами директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь