В «Артеке» готовятся дать старт празднованию юбилейного года

«В 2020 году мы примем 43 633 ребенка, что является абсолютным рекордом за все время существования Артека», – поделился планами директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

«Артек» готовится к своему 95-летнему юбилею, который отметит 16 июня 2020 года. За эти годы центр принял свыше 1,5 миллиона детей.

Старт празднованию юбилейного года в Международном детском центре дадут участники первой смены «Время наших открытий» – 1812 школьников из 48 регионов России и четырёх стран. Музыкальное интерактивное мероприятие состоится 31 января на Вожатской эспланаде.

Международный детский центр «Артек» в 2020 году отмечает свой 95-летний юбилей.

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