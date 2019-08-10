В «Артеке» кировский школьник установил мировой рекорд

10 августа 2019     12
В «Артеке» кировский школьник установил мировой рекорд

Восьмилетний Владислав Черепанов из города Советска Кировской области на сцене  международного детского центра “Артек” в Крыму установил рекорд, который зафиксировала судейская коллегия.

В течение 25 минут он 701 раз поднял штангу массой 10 килограммов – это половина его  собственного веса, сообщает РИА Новости. Это мировой рекорд.

Владислав – воспитанник школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Два года назад на спортивные способности мальчика обратила внимание учитель физкультуры, а потом под свою опеку его взял известный в Кирове спортсмен, детский тренер Владимир Решетников.

«Первый раз он поднял 506 раз – все в шоке были. К нему подъехал параолимпийский чемпион Сиднея и сказал, что такого не видел, – рассказал Решетников интервью ГТРК «Вятка». – А потом подошел самый сильный человек на планете Найденов, который поднимает 466 кг, и сказал: Влад, мне твою штангу от силы 100-150 раз поднять».

Состав судейской коллегии, которая следила за действиями Владислава, был согласован с Книгой рекордов Гиннесса. В нее вошли олимпийский чемпион Александр Иваницкий и 11-кратный обладатель рекордов книги Гиннесса, один из сильнейших людей на планете Александр Муромский. Занесут ли достижение Владислава Черепанова в Книгу рекордов Гиннесса, станет известно в течение трех месяцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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