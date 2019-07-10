В «Артеке» наградили победителей кинофестиваля «Алые паруса»

В международном детском центре завершился 27-ой кинофорум «Алые паруса». Главный приз фестиваля получила картина Евгения Бедарева “Домовой”. Именно этому фильму Большое детское жюри, в которое входят все 3350 воспитанников «Артека», путем голосования присудило приз в номинации “Самый-самый фильм”.

В фильме рассказывается о домовом, который обижен на всех людей и потому делает все, чтобы в квартире, где он живет, другие постояльцы не появлялись. Но туда въезжают молодая женщина с дочкой, и они пытаются задобрить домашнего духа.

Как сообщает ТАСС, также были выбраны “Самый увлекательный фильм” – это картина “Подкидыш” режиссера Сергея Васильева, “Самый добрый фильм” – приз достался фильму Александра Галибина “Сестренка”. А “Самым мудрым фильмом” ребята посчитали картину Алексея Луканева “Моя жизнь”.

В дни фестиваля ребята из каждого лагеря “Артека” снимали свои фильмы под руководством московских кинематографистов, и эти работы тоже оценивало жюри, только уже взрослое. Так приз за лучший актерский состав оно присудило фильму “Приплыли” лагеря “Кипарисный”. Первое место занял фильм “Солнце мое”, снятый воспитанниками лагеря “Хрустальный”. 2 место – работа «Правда, и где она обитает» детского лагеря «Морской», 3 место – «Люболь» лагеря «Лазурный».

«В тех фильмах, которые мы смотрели в своем детстве, красной нитью проходила дружба. Самое главное, чтобы дети, в том числе и с помощью кино, научились дружить и нести эти отношения через всю свою жизнь», так высказался о фестивале врио директора «Артека» Константин Федоренко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МОЦ “Артек”

Источник: Вести.Севастополь