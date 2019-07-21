В "Артеке" открылась самая масштабная международная смена за всю историю лагеря

21 июля 2019     13
В "Артеке" открылась самая масштабная международная смена за всю историю лагеря

Если в 2018-м там отдохнули более полутора тысяч детей, то сейчас – в два с половиной раза больше. Чтобы принять всех желающих, смена под лозунгом “Мы разные. Мы равные” открылась одновременно в девяти лагерях “Артека”.

Главная идея – диалог народов и культур. Книгой-символом смены уже выбрали “Тома Сойера” Марка Твена – как известную всем детям мира историю о дружбе. Руководство лагеря подчёркивает ещё одну цель – привлечь внимание международного детского сообщества к будущему сотрудничеству и даже работе в России.

«Самая большая, самая многочисленная смена – 3474 артековца. Это 79 регионов России, 76 стран, 607 детей из иностранных государств. Я уверен, что эта смена пройдёт под лозунгом детства, творчества, радости, общения», – говорит Константин Федоренко, врио директора ФГБОУ “МДЦ “Артек”.

Сопровождают артековцев более 40 волонтёров-переводчиков. В лагерь приехали дети из Великобритании, Франции, Германии, Сирии. Абсолютный лидер – Украина. Смена, посвящённая детской международной дипломатии, продлится 21 день. В программе – фестиваль национальных культур, конкурсы, знакомство с кулинарными и игровыми традициями мира, карнавалы – более ста событий. День за днём артековцы будут строить символический артековский дом, который торжественно откроют в финале.

Источник: Вести.Севастополь

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