В «Артеке» появились кот, цепь и русалка из сказок Пушкина

В день 220-летнего юбилея А.С. Пушкина в «Артеке» проходят события, посвященные творчеству великого поэта.

На территории детского центра в районе Русской поляны есть 500-летний дуб, он растет рядом с дорогой, которая когда-то вела на южную оконечность Аю-Дага. Там любил гулять Пушкин – летом 1820 года поэт посетил Крым вместе с семьёй Раевских. Во времена Пушкина дуб был уже немолодым и немаленьким, и, конечно, привлекал внимание. В «Артеке» существует легенда, что именно это дерево стало прототипом для строк «У Лукоморья дуб зеленый…»

Сегодня, 6 июня, около дуба в «Артеке» появились сказочные кот, цепь и русалка – из дерева, металла и фетра, сообщает пресс-служба детского центра. К 2020 году – 200-летию со дня пребывания Пушкина в Крыму – композиция будет постепенно дополнена другими героями стихотворения. Их создадут сами артековцы и знаменитый резчик по дереву Вячеслав Малеев.

Вся 6 смена «Артека» в этом году посвящена Пушкину. Сегодня здесь проходят Литературные гостиные «Прекрасны вы, брега Тавриды». В каждом из 9 артековских лагерей есть отряд, занимающийся исследованием пушкинского творчества в Крыму.

В этот день ребята из «пушкинских» отрядов проводят для своих товарищей театрализованные представления по произведениям классика – некоторые из них были задуманы или созданы у берегов Тавриды. Пушкин прожил в Крыму всего месяц, большую часть этого времени на Южном берегу, в Гурзуфе. Там поэт продолжил работу над поэмой «Кавказский пленник», написал несколько лирических стихотворений, здесь возник замысел поэмы «Бахчисарайский фонтан» и романа «Евгений Онегин» – в 1836 году Пушкин вспоминал о Крыме как о «колыбели моего Онегина».

Вечером на набережной «Артека» все артековцы получат книгу смены – «Сказки» А.С. Пушкина. Появятся книжки также, как и 33 богатыря – из моря. В лодках их привезут участники морской флотилии «Артека» – каждому отряду вручат книги, и начнется всеартековский флэшмоб #артекчитает «220V Пушкинского напряжения».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото международного детского центра “Артек”

Источник: Вести Севастополя