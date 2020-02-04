В «Артеке» проведут альтернативный ЁГЭ, вопросы к которому придумали школьники

В День науки, Российское движение школьников проведет альтернативный экзамен ЁГЭ в международном детском центре «Артек». Он начинается именно с буквы Ё.

В рамках смены, посвященной науке, три тысячи юных энтузиастов смогут принять участие в тестировании, которое напоминает единый государственный экзамен. Желающие смогут проверить свои знания школьной программы из области кинематографа, моды и музыки. Авторами шутливых вопросов для экзамена стали сами школьники.

По словам организаторов, цель такого тестирования — это снижение уровня стресса старшеклассников перед выпускными экзаменами.

Кроме этого, у школьников будет возможность задать вопрос любому российскому ученому на открытке РДШ. Российское движение школьников совместно со своими партнерами разошлет эти открытки адресатам, и вскоре юные исследователи смогут получить ответ на интересующие их вопросы от профессионалов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта МДЦ «Артек»

Источник: Вести.Севастополь