В «Артеке» проведут альтернативный ЁГЭ, вопросы к которому придумали школьники

4 февраля 2020     12
В «Артеке» проведут альтернативный ЁГЭ, вопросы к которому придумали школьники

В День науки, Российское движение школьников проведет альтернативный экзамен ЁГЭ в международном детском центре «Артек». Он начинается именно с буквы Ё. 

В рамках смены, посвященной науке, три тысячи юных энтузиастов смогут принять участие в тестировании, которое напоминает единый государственный экзамен. Желающие смогут проверить свои знания школьной программы из области кинематографа, моды и музыки. Авторами шутливых вопросов для экзамена стали сами школьники.

По словам организаторов, цель такого тестирования — это снижение уровня стресса старшеклассников перед выпускными экзаменами.

Кроме этого, у школьников будет возможность задать вопрос любому российскому ученому на открытке РДШ. Российское движение школьников совместно со своими партнерами разошлет эти открытки адресатам, и вскоре юные исследователи смогут получить ответ на интересующие их вопросы от профессионалов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта МДЦ «Артек»

Источник: Вести.Севастополь

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