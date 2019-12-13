В «Артеке» развернули гигантский флаг России в поддержку спортсменов

13 декабря 2019     7
В «Артеке» развернули гигантский флаг России в поддержку спортсменов

В «Артеке» провели акцию в поддержку российских спортсменов, решением исполкома WADA отстраненных на 4 года от участия в международных спортивных соревнованиях.

Традиции такой помощи нашим олимпийцам в Артеке уже 63 года. На этот раз артековцы записали видеообращение и развернули в центре триколор площадью 5 тысяч квадратных метров.

  

Масштабную акцию провели в международный день медведя. Символом детского центра является как раз медведь – олицетворение мощи, силы и выносливости.

Гигантский флаг собрали из 33 полотен длиной по сто метров каждое. Разворачивали его почти три тысячи артековцев.

Традиция поддержки олимпийцев в “Артеке” родилась ещё в 1956 году, во время олимпиады в Мельбурне. Тогда воспитанники написали телеграмму со словами поддержки советским спортсменам. Теперь с помощью современных технологий артековцы отравили видеообращение – трогательные слова поддержки с берегов Крыма.

Ксения Попова, Климент Громов, Денис Погорелый, Александр Цапар, Вести Крым

Источник: Вести.Севастополь

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