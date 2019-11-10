В «Артеке» собрали урожай оливок

Общий вес плодов превысил 60 килограммов.

Праздник сбора урожая в третий раз прошёл в старейшей оливковой роще Крыма, сообщает пресс-служба «Артека».

Артековцы собрали около 60 килограммов оливок. Из них большая часть будет отправлена на производство Никитского ботанического сада. А оставшиеся, дети сами переработают во время кулинарных мастер-классов.

Оливковой роще «Артека» почти 200 лет, поэтому, для сохранности деревьев, сбор плодов проводится исключительно вручную.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь