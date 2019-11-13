В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

По факту смерти 15-летней жительницы Дагестана, отдыхавшей в «Артеке», Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело.

Предварительно установлено, что накануне вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой. Сейчас следователи допрашивают воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы в деталях восстановить все обстоятельства, предшествовавшие смерти девочки. Назначены специальные экспертизы.

Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь