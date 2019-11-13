В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

13 ноября 2019     20
В «Артеке» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

По факту смерти 15-летней жительницы Дагестана, отдыхавшей в «Артеке», Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело.

Предварительно установлено, что накануне вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой. Сейчас следователи допрашивают воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы в деталях восстановить все обстоятельства, предшествовавшие смерти девочки. Назначены специальные экспертизы.

Это дело взял под личный контроль и. о. руководителя ведомства Владимир Терентьев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Каталонии полиция приступила к разгону заблокировавших трассу протестующих
В Каталонии полиция приступила к разгону заблокировавших трассу протестующих

12:50 Каталонские правоохранительные органы начали разгонять людей, заблокировавших с помощью баррикад трассу, соединяющую Испанию с Францией. Соответствующие кадры транслирует телеканал …


Россияне не готовы к революции и за Навальным не пойдут
Россияне не готовы к революции и за Навальным не пойдут

Несмотря на снижение доходов, рост цен и другие экономические проблемы граждане России не готовы к революции. Об этом в интервью …


История с толстым котом сильно повредила имиджу «Аэрофлота»
История с толстым котом сильно повредила имиджу «Аэрофлота»

История с толстым котом, которого не пускали на борт самолета “Аэрофлота”, и реакция авиакомпании на взгляд экспертов теперь может как …


Вести Севастополь 13.11.2019
Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Получает учебники и составляет расписание. Школа на Античном проспекте готовится к открытию. А в пятом микрорайоне …


Фото вслепую: как незрячему Александру Журавлеву удается путешествовать и снимать?
Фото вслепую: как незрячему Александру Журавлеву удается путешествовать и снимать?

Сегодня международный день слепых. Александр Журавлев, житель Екатеринбурга, нашёл себя в спорте и творчестве после того, как потерял зрение. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты