В «Артеке» школьники показали проекты часов для сна и экологичного покрытия из пробок

Эксперты дали юным предпринимателям советы по реализации в будущем их бизнес-проектов.

Первая для детского центра смена юных предпринимателей в возрасте от 12 до 17 лет «Технолидеры будущего» была организована Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО. Школьники с помощью наставников попробовали совместить инженерные проекты с коммерческой составляющей.

Так, школьник из Магадана предложил дорожное покрытие, которое может вырабатывать электроэнергию. Группа из пяти представительниц разных регионов разработала экологичное покрытие для детских площадок, изготавливаемое из крышек от пластиковых бутылок.

Кроме того, школьники представили проект браслета, который призван помочь людям, страдающим бессонницей. Он будет создавать успокаивающее освещение и музыкальный фон, а после – выключать электронные приборы и свет.

Источник: Вести.Севастополь