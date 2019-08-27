В «Артеке» школьники показали проекты часов для сна и экологичного покрытия из пробок

27 августа 2019     17
В «Артеке» школьники показали проекты часов для сна и экологичного покрытия из пробок

Эксперты дали юным предпринимателям советы по реализации в будущем их бизнес-проектов.

Первая для детского центра смена юных предпринимателей в возрасте от 12 до 17 лет «Технолидеры будущего» была организована Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО. Школьники с помощью наставников попробовали совместить инженерные проекты с коммерческой составляющей.

Так, школьник из Магадана предложил дорожное покрытие, которое может вырабатывать электроэнергию. Группа из пяти представительниц разных регионов разработала экологичное покрытие для детских площадок, изготавливаемое из крышек от пластиковых бутылок.

Кроме того, школьники представили проект браслета, который призван помочь людям, страдающим бессонницей. Он будет создавать успокаивающее освещение и музыкальный фон, а после – выключать электронные приборы и свет.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Правительство Чехии установило квоты по приему иностранной рабочей силы для отдельных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства …


Отложенный диалог: почему Трамп не захотел встретиться с главой иранского МИД на саммите G7
Отложенный диалог: почему Трамп не захотел встретиться с главой иранского МИД на саммите G7

Дональд Трамп заявил, что внезапный приезд министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит G7 во французском Биаррице не …


В «Артеке» школьники показали проекты часов для сна и экологичного покрытия из пробок
В «Артеке» школьники показали проекты часов для сна и экологичного покрытия из пробок

Эксперты дали юным предпринимателям советы по реализации в будущем их бизнес-проектов. Первая для детского центра смена юных предпринимателей в возрасте …


Фестиваль танца "Терпсихора в Тавриде" пройдет в Херсонесе
Фестиваль танца "Терпсихора в Тавриде" пройдет в Херсонесе. Программа

Со 2 по 5 сентября в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” пройдёт VIII межрегиональный фестиваль пластического танца и музыкального движения “Терпсихора в Тавриде”. …


В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе

Авиалайнер Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings прилетел из Греции в Прагу на одном двигателе. Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты