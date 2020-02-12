В арт-отеле «Украина» откроется выставка севастопольских абстракционистов

«Интерьер – необходимость картины» – коллективная выставка городских абстракционистов открывается 12 февраля в 17:00 на втором этаже Арт-отеля «Украина».

Об этом сообщил председатель творческого союза художников и искусствоведов «Академии абстракционизма» Владимир Бойченко. По мнению мастеров абстракционизма – картины, исполненные в этом жанре, никогда не наскучат. Всё, что видит на них человек зависит не только от освещения и расположения картины, но и от настроения, состояния души.

Кроме того, на четвёртом этаже Арт-отеля «Украина» сегодня открывается персональная выставка самого Владимира Бойченко «Джаз. Импровизация абстракции. ХХ век». Экспозиция посвящена великим живописцам Ротко, Малевичу, Поллоку.

Владимир Бойченко напомнил, что «Академии абстракционизма» принимает активное участие в проведении экспозиций, посвящённых Дню Великой Победы.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь