В аэропорту "Симферополь" прошли учения сотрудников МЧС

Учения сотрудников МЧС по отработке действий при аварийной посадке и тушению пассажирского лайнера Boeing 737 прошли в симферопольском аэропорту, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

По сценарию учения, первыми на место крушения судна направились силы и средства аэропорта. Они начали ликвидацию возгорания и провели пенную «атаку» из лафетного ствола автоцистерны.

На месте аварии сотрудники МЧС оперативно провели боевое развертывание и подали пожарный ствол на охлаждение физюляжа. Спасатели также нашли условных пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь .

«Плановые учения в главной воздушной гавани Крыма являются неотъемлемой частью в совершенствовании навыков и четкого взаимодействия, как личного состава Федеральной противопожарной службы, так и всех заинтересованных министерств и ведомств», – сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

В учениях было задействовано 58 человек 9 единиц техники, все поставленные задачи успешно выполнены.

Источник: Вести Севастополя