В аэропорту Симферополя встретили четырехмиллионного пассажира этого года

10 сентября 2019     13
В аэропорту Симферополя встретили четырехмиллионного пассажира этого года

Елена Чугунова, прилетевшая из Казани, стала юбилейным пассажиром аэропорта Симферополя.

Определить, кто стал 4-миллионным пассажиром, помогли современные технологии. Информацию о пассажирах предоставляют авиакомпании.

Для Елены Чугуновой это стало полной неожиданностью. Ее встретили министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев, руководитель отдела Южного регионального управления Росавиации в Республике Крым Ирина Плещеева.

Юбилейному пассажиру вручили сувениры с символикой аэропорта и авиакомпании, а также три сертификата: на разовое обслуживание в VIP-зале в течение года, на льготный перелет и посещение кинопарка “Викинг”. В этом году четырехмиллионный пассажир прибыл в Симферополь на два дня раньше, чем в прошлом. По словам главы Минкурортов, это говорит об увеличении турпотока в Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА Крым

Источник: Вести.Севастополь

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