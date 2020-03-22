В аэропорту Симферополя для обследования пассажиров открыли международную зону

В аэропорту Симферополя, по поручению главы республики Сергея Аксенова, организована потоковая термометрия всех прилетающих пассажиров. Для этого открыли международную зону прибытия, где установили дистанционные тепловизоры, которые измеряют температуру всех прибывающих на полуостров.

Весь персонал также до начала работы проходит обязательную термометрию бесконтактным способом. Сотрудников аэропорта обеспечили медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

Санитарная уборка помещений переведена на усиленный режим, применяются дезинфицирующие средства. Особое внимание уделяется местам общего пользования, спецтранспорту и таким элементам как дверные ручки, перила эскалаторов, стойки регистрации и другие часто используемые поверхности, сообщает пресс-служба аэропорта. Проведено внеплановое техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования терминала.

О мерах профилактики и борьбы с коронавирусом пассажиров информируют как специально разработанные памятки, так и аудио-видеоролики.

При первых признаках недомогания пассажиры могут обратиться в медпункт, который расположен на первом этаже терминала.

Авиакомпании России также сообщают о введении дополнительных мер на бортах самолетов: кондиционирование салонов теперь проводят каждые 3-5 минут. Всю печатную продукцию убрали, воду разносить перестали, ее дадут только по требованию пассажира.

Бортпроводники после каждого рейса обрабатывают дезинфицирующими средствами индивидуальные столики, иллюминаторы, подлокотники, пряжки ремней, полки для ручной клади.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь