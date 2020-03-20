В аэропорту Симферополя задержан серийный вор

Пассажирка из Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что у неё с остановки общественного транспорта на привокзальной площади пропал чемодан. Правоохранители установили личность похитителя. Выяснилось, что он же накануне украл две багажные тележки, выкатил их за пределы аэровокзального комплекса и спрятал в заброшенном здании. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суммарный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

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В аэропорту Симферополя задержан серийный вор Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя задержали ранее неоднократно судимого 43-летнего симферопольца. Пассажирка из Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что …



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