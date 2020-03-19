В аэропорту Симферополя измеряют температуру всем прибывающим пассажирам

В ведомстве уточнили, что в на границе въезжающим в Крым дважды измеряют температуру, тепловизором и термометром.

«Все пункты пропуска через государственную границу в Республике Крым и Севастополе оснащены достаточным количеством оборудования для дистанционного измерения температуры», – приводит Крыминформ данные Роспотребнадзора.

Пункты пропуска на границе с Крымом и аэропорт Симферополя оснащён необходимым количеством тепловизоров.

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