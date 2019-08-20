В аэропорту Симферополя может появиться новая автостанция

15 сентября власти Крыма озвучат свое решение: появится на территории нового терминала аэропорта большая автостанция или нет.

Сергей Аксенов сегодня сообщил журналистам, что прорабатывается вопрос размещения автостанции, с которой пассажиры, прилетевшие в Симферополь, смогут уехать в любом направлении без пересадок.

Нужно подобрать еще и место. Возможно, будет задействован старый терминал аэропорта. Но тогда придется покупать шатлы, которые будут возить туда пассажиров. Пока рассматривается несколько вариантов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА Новости Крым

Источник: Вести.Севастополь