В аэропорту Симферополя можно увидеть терминал из бисера

В честь шестой годовщины Русской весны в аэропорту Симферополя открылась выставка работ талантливых школьников, которые занимаются во дворце детского и юношеского творчества Симферополя и Крымской малой академии искусств и народных ремесел.

Работы размещены на первом этаже пассажирского терминала. Один из самых интересных и приковывающих взгляды экспонатов – макет нового терминала аэропорта «Крымская волна», выполненный из бисера.

Также там можно увидеть керамические фигурки в национальных костюмах народов, населяющих Крым, самодельные мягкие игрушки, картины и рисунки с видами аэропорта и Крымского моста. В общей сложности выставлены 36 предметов. Выставка будет работать до 20 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта аэропорта Симферополя

Источник: Вести.Севастополь