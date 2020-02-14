В аэропорту Симферополя назвал лучшего «тайного пассажира»

14 февраля 2020     16
В аэропорту Симферополя назвал лучшего «тайного пассажира»

В программе «Тайный пассажир» международного аэропорта Симферополь в 2019 году приняли участие около 200 человек.

Лучшим участником программы стала жительница Санкт-Петербурга Нина Ян, заполнившая и отправившая 20 анкет с отзывами. От аэропорта она получит набор сувениров и сертификат на пользование VIP-залом.

Критериями выбора победителя были: полнота представленных в анкетах сведений, наличие фото и видео, предложения и пожелания. Всего «тайные пассажиры» отправили 315 анкет. 22 наиболее активных участника программы также получат подарки от симферопольского аэропорта, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названо лучшее вино для романтического свидания
Названо лучшее вино для романтического свидания

Лучшим вином для романтического свидания в первый совместный День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, является шампанское и другие игристые …


В Севастополе нашли останки ещё одного красноармейца и орден
В Севастополе нашли останки ещё одного красноармейца и орден

В захоронении вместе с останками бойца обнаружен орден Красной звезды. Благодаря находке награды личность бойца возможно установить. Поисковики продолжают работать на …


В аэропорту Симферополя назвал лучшего «тайного пассажира»
В аэропорту Симферополя назвал лучшего «тайного пассажира»

В программе «Тайный пассажир» международного аэропорта Симферополь в 2019 году приняли участие около 200 человек. Лучшим участником программы стала жительница …


Школьный автобус сгорел на трассе в Тюменской области
Школьный автобус сгорел на трассе в Тюменской области

Следователи в Тюменской области начали проверку по факту пожара в школьном автобусе. В пятницу, 14 февраля, на дороге загорелась машина, …


Мошенник украл почти полмиллиона рублей у крымской пенсионерки
Мошенник украл почти полмиллиона рублей у крымской пенсионерки

Полицейские установили подозреваемого, который под видом социального работника украл 450 тыс рублей у пенсионерки, проживающей в Симферопольском районе. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты