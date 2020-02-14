В аэропорту Симферополя назвал лучшего «тайного пассажира»

В программе «Тайный пассажир» международного аэропорта Симферополь в 2019 году приняли участие около 200 человек.

Лучшим участником программы стала жительница Санкт-Петербурга Нина Ян, заполнившая и отправившая 20 анкет с отзывами. От аэропорта она получит набор сувениров и сертификат на пользование VIP-залом.

Критериями выбора победителя были: полнота представленных в анкетах сведений, наличие фото и видео, предложения и пожелания. Всего «тайные пассажиры» отправили 315 анкет. 22 наиболее активных участника программы также получат подарки от симферопольского аэропорта, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь