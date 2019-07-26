В аэропорту Симферополя откроется галерея картин Ивана Айвазовского

26 июля 2019     17
В аэропорту Симферополя откроется галерея картин Ивана Айвазовского

В понедельник, 29 июля, в международном аэропорту Симферополя, который теперь носит имя художника-мариниста Ивана Айвазовского, откроется галерея репродукций картин как самого мастера, так и его учеников.  

«Выставочный проект «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения художника. Пассажиры смогут увидеть галерею до 20 августа.  На церемонии открытия мастер песочного рисунка Юлия Розен воссоздаст два полотна известного мариниста.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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