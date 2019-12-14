В аэропорту Симферополя появятся комнаты для курения

Принятый Госдумой закон о возвращении курительных комнат в пассажирские терминалы в аэропорту Симферополя поддерживают. Запрет на курение действовал в России 6 лет.

Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе аэропорта, отсутствие курилок создавало неудобства как курящим, так и некурящим пассажирам. Последним не нравилось, что первые курят на улицах и в необорудованных для этого местах. Теперь в терминале аэропорта будут определены места, где можно курить. Пока это разрешено лишь на улице: на привокзальной площади рядом с пассажирским терминалом.

Согласно новому закону, принятому 12 декабря, курительные комнаты разместят в зонах нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров и транзитных зонах. Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь