В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского

В День России в новом терминале международного аэропорта «Симферополь» прошли праздничные мероприятия в честь присвоения воздушной гавани имени крымского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Указ об этом президент России подписал еще 31 мая.

Праздник начался с театрализованного пролога с «участием» Ивана Айвазовского, его внучки Софьи и классиков русской литературы. Также в аэропорту выступил ансамбль песни и танца «Арарат», а пассажиры смогли стать участниками флешмоба и станцевать армянский национальный танец «Кочари».

«Почта Крыма» провела торжественное гашение специальной марки, выпущенной к этому событию.

На праздник приехала прапраправнучка Ивана Айвазовского Аманда Роджерс. Она приходится родственницей художнику по линии третьей дочери Айвазовского – Александры Лампси. Аманда живет в Австралии и уже в четвертый раз вместе с семьей – за свой счет и по собственному желанию – посещает родину великого мариниста. Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.

Также сегодня пассажирам будут представлены проекты новых элементов оформления, которые появятся в терминале, чтобы знакомить посетителей с биографией художника и его творчеством.

Фото с сайта аэропорта

Источник: Вести Севастополя