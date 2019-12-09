В аэропорту Симферополя проводили пятимиллионного пассажира

9 декабря 2019     12
В аэропорту Симферополя проводили пятимиллионного пассажира

Пятимиллионным пассажиром 2019 года стала Галина Питиримова. Она отдыхала в Крыму вместе с внучкой, а сегодня улетала назад в Свердловскую область. Улетела с подарками. 

В аэропорту на основе данных авиакомпаний и сервисов покупки билетов ведут свою статистику прибывающих и улетающих пассажиров.

Галина Питиримова получила сертификат на однократное обслуживание в бизнес-зале и сувениры с символикой аэропорта, а «Уральские авиалинии», которыми женщина возвращалась назад, подарили сертификат на бесплатный перелет в любой город России.

На этом подарки не закончились: юбилейному пассажиру вручили сертификат на бесплатную пятидневную аренду автомобиля в Крыму, действующий в течение всего 2020 года, и набор сувенирной продукции от республиканского пивобезалкогольного комбината.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-центра аэропорта Симферополя

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В 2019 году аэропорт Симферополя обслужил уже пять миллионов пассажиров
В 2019 году аэропорт Симферополя обслужил уже пять миллионов пассажиров

Международный аэропорт Симферополь обслужил пять млн пассажиров с начала 2019 года. Пятимиллионным пассажиром стала улетающая из Крыма в Екатеринбург Галина Питиримова. …


Депутаты-единороссы торжественно открыли туалет
Депутаты-единороссы торжественно открыли туалет

Новосибирские депутаты торжественно открыли отапливаемый общественный туалет на остановке. Об этом сообщают новосибирские СМИ. Депутаты Игорь Кудин и Леонид Рыбин подчеркнули на церемонии открытия, …


В аэропорту Симферополя проводили пятимиллионного пассажира
В аэропорту Симферополя проводили пятимиллионного пассажира

Пятимиллионным пассажиром 2019 года стала Галина Питиримова. Она отдыхала в Крыму вместе с внучкой, а сегодня улетала назад в Свердловскую …


Новая полоса аэропорта Симферополя позволит принимать любые типы самолетов
Новая полоса аэропорта Симферополя позволит принимать любые типы самолетов

В международном аэропорту Симферополь завершают укладку финального слоя новой взлетно-посадочной полосы. Ее длина составит 3 тысячи 200 метров, что позволит …


В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог

В Саратовской области по итогам года отремонтировали на 100 километров дорог больше, чем было запланировано в рамках нацпроекта «Безопасные и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты