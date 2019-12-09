В аэропорту Симферополя проводили пятимиллионного пассажира

Пятимиллионным пассажиром 2019 года стала Галина Питиримова. Она отдыхала в Крыму вместе с внучкой, а сегодня улетала назад в Свердловскую область. Улетела с подарками.

В аэропорту на основе данных авиакомпаний и сервисов покупки билетов ведут свою статистику прибывающих и улетающих пассажиров.

Галина Питиримова получила сертификат на однократное обслуживание в бизнес-зале и сувениры с символикой аэропорта, а «Уральские авиалинии», которыми женщина возвращалась назад, подарили сертификат на бесплатный перелет в любой город России.

На этом подарки не закончились: юбилейному пассажиру вручили сертификат на бесплатную пятидневную аренду автомобиля в Крыму, действующий в течение всего 2020 года, и набор сувенирной продукции от республиканского пивобезалкогольного комбината.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-центра аэропорта Симферополя

Источник: Вести.Севастополь