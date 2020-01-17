В аэропорту Симферополя продолжаются задержки рейсов

Сильный туман сегодня стал причиной задержки и отмены рейсов в аэропорту Симферополя. Горизонтальная видимость в районе аэропорта до обеда не превышала 100 метров.

“Аэрофлот” отменил два рейса, которые должны были прилететь из Шереметьево в 12:20 и 12:25. Также отменен рейс из Адлера.

Еще 6 рейсов задерживаются на несколько часов: самолет из Домодедово, который должен был прилететь в 11:20, приземлится в 17:15. Борт из Адлера – вместо 10:50 в 14:00. Это данные онлайн-табло аэропорта.

Туман постепенно начал рассеиваться, и после часа дня совершили посадку три самолета: S7 и Уральских авиалиний.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь