В аэропорту Симферополя 1 июля откроют фотозону и станцуют сиртаки

30 июня 2019     27
В аэропорту Симферополя 1 июля откроют фотозону и станцуют сиртаки

Руководство воздушной гавани Крыма решило поддержать федеральный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В понедельник, 1 июля, в новом терминале пройдет танцевальный флешмоб, в котором приглашают участвовать всех пассажиров. Воронежский ансамбль танца «Ритм» представит греческий танец, участники ансамбля «Данс-колледж» из Мурома станцуют сиртаки.

А возле зеленой стены откроется новая фотозона. Там посетители смогут сфотографироваться в античных декорациях и костюмах, сообщает пресс-служба аэропорта.

Открытый в этом году туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» объединил 10 городов по обоим берегам Керченского пролива в Крыму, Краснодарском крае, и Ростовской области.

Боспорское царство было основано около 480 года до нашей эры и просуществовало более тысячелетия. Одним из его полисов был Херсонес, который располагается на территории современного Севастополя. А столицей античного государства был город Пантикапей (современная Керчь). Первые группы туристов, путешествующие по «Золотому кольцу Боспорского царства» уже посетили наш полуостров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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