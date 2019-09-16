В аэропорту Симферополя 50 фотографов снимали взлет и посадку самолетов

Эту акцию в аэропорту Симферополя называют «Бархатный споттинг», она проходит уже несколько лет и приурочена к завершению курортного сезона.

Споттинг — это вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. На этот раз 50 фотографов из Крыма, Краснодарского края, Челябинской и Ростовской областей с десяти точек снимали в аэропорту Симферополя взлет, посадку и перронное обслуживание самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

За 9 часов в фокус фотокамер попали 50 самолетов различных типов: Embraer, Bombardier, Airbus, Sukhoi Superjet 100 и Boeing.

По итогам споттинга традиционно проводится конкурс. Авторы лучших фотографий на этот раз получат сертификат на перелет от авиакомпаний «Азимут» и Rusline. А «Уральские авиалинии» подарят автору лучшего фото набор сувенирной продукции, в том числе футболку со словами пилота Дамира Юсупова, сказанными при посадке А321 в кукурузном поле в Подмосковье.

В начале июля в аэропорту уже проходил такой споттинг, следующий запланирован уже на лето 2020 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото аэропорта Симферополя

Источник: Вести.Севастополь