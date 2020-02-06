В аэропорты Симферополя и Анапы можно будет добраться по железной дороге

6 февраля 2020     17
В аэропорты Симферополя и Анапы можно будет добраться по железной дороге

На сайте Кремля опубликован список поручений Владимира Путина, сформированный после совещания в Ялте 10 января.

Так в перечне прописано строительство электрифицированной железной дороги, которая соединит аэропорт Симферополя с инфраструктурой Крымской железной дороги, и железной дороги от международного аэропорта Анапы до ближайшей ветки, чтобы прилетев в Анапу, в Крым можно было добраться поездом. Также планируется проложить электрифицированную железную дорогу в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря.  

Представить президенту проект новых путей врио губернатора Севастополя, глава Республики Крым и премьер-министр России, курирующий эти вопросы, должны до 1 июня.

Также в федеральном бюджете должны быть предусмотрены деньги на обновление парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава Крымской железной дороги, которые используются как в пригородном ж/д сообщении, так и в поездах дальнего следования; на реконструкцию и ремонт железнодорожных станций и пассажирских платформ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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