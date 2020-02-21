В Балаклаве будет временно снижена подача тепла

21 февраля 2020     13
В Балаклаве будет временно снижена подача тепла

25 февраля «Севтеплоэнерго» планирует проводить ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве.

ГУПС «Севтеплоэнерго» уведомляет о ремонтных работах на тепловых сетях от котельной по улице Новикова,12-Г. В связи с ремонтом теплосетей временно снизятся параметры теплоснабжения по адресам:

ул.л. Новикова, д. 5, 7, 9, 11, 12, 12-А, 14,15, 17, 19, 20, 20-Б, 22, 24, 26;
ул. Солнечная, д. 1, 1-А, 2, 3, 5, 4, 11, 13, 15, 17, 19;
ул. Жукова, д. 2, 3, 5, 8, 12;

Работы продлятся с 25 февраля с 10:00 до 18:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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