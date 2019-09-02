В Балаклаве выгорело 1500 кв. метров сухостоя и кустарника

Пожар в Балаклаве ликвидировали спасатели МЧС России по городу Севастополю. 1 сентября в районе улицы Междурядная, у 1-го отделения «Золотой Балки» горели трава и кустарник, огонь мог перекинуться на расположенные рядом огороды.

На вызов были направлены 5 автоцистерн первого пожарно-спасательного отряда ФПС и Севастопольского лесхоза. Ситуация осложнялось высокой температурой воздуха и сильным ветром. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар на площади 1500 квадратных метров. Расположенные вблизи него здания и сооружения не пострадали. Причина пожара – падение искры с опоры электропередач в сухую траву. Всего в тушении участвовало 15 человек и 5 единиц техники.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь